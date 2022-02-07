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07.02.2022 (12:45)

Водители отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО совершенствуют навыки вождения специальной техники

Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина совершенствуют навыки вождения салютных установок 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ при совершении маршей более чем на 40 км.

Перед тем как выехать на оживленные улицы Москвы и Подмосковья военнослужащие прошли курс теоретической подготовки. Затем состоялись занятия на специализированном автодроме, где водители научились выполнять разворот, «змейку», въезд на эстакаду и в бокс (гараж) задним ходом, а также параллельную парковку автомобилей. Все водители имеют категорию прав С, поэтому им не составило больших трудностей освоить технику.

Отдельный гвардейский салютный дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85, каждая из которых состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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