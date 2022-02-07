07.02.2022 (12:15)
Военные автоинспекторы ЦВО в Кировской области получили передвижной пункт контроля
Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) в Кировской области получили передвижной (мобильный) пункт контроля на базе армейского грузовика КамАЗ.
Мобильный пункт контроля предназначен для развертывания постов ВАИ на федеральных дорогах, регулирования и организации дорожного движения, контроля соблюдения нормативно-правовой документации при организации дорожного движения. Кроме того, станция используется для временного размещения военных инспекторов.
Пункт эксплуатируется в районах с умеренно-холодным климатом, влажностью свыше 90%. Конструкция герметична, не пропускает влагу. Циркуляция воздуха происходит несколькими способами: естественным путем через окно, кондиционерами и вентиляторами. Отапливается помещение с помощью отопительно-вентиляционной установки, которая состоит из обогревателей и тепловентиляторов.