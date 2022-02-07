Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2022 (12:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся второй этап конкурса среди медиков объединения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели второй этап конкурса среди специалистов медицинской службы ОГРВ ПРРМ. В рамках прошедших соревнований около 20 медикам необходимо было продемонстрировать навыки владения оружием.

Военнослужащие выполняли стрельбу из АК-74 по грудной фигуре с кругами, находящейся на расстоянии 100 м. Каждый конкурсант выполнял 10 выстрелов из положения лежа.

Соревнования среди специалистов медицинской службы ОГРВ ПРРМ пройдут в три этапа, после чего будут выявлены лучшие специалисты.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье артиллеристы ЗВО провели масштабные боевые стрельбы
С 7 февраля начнется вакцинация воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища от Covid-19
Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие в чемпионате по баскетболу
Военные инженеры танковой армии Западного военного округа приняли присягу в Ярославской области

Метки:
Западный военный округ , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false