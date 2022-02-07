07.02.2022 (12:30)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся второй этап конкурса среди медиков объединения
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели второй этап конкурса среди специалистов медицинской службы ОГРВ ПРРМ. В рамках прошедших соревнований около 20 медикам необходимо было продемонстрировать навыки владения оружием.
Военнослужащие выполняли стрельбу из АК-74 по грудной фигуре с кругами, находящейся на расстоянии 100 м. Каждый конкурсант выполнял 10 выстрелов из положения лежа.
Соревнования среди специалистов медицинской службы ОГРВ ПРРМ пройдут в три этапа, после чего будут выявлены лучшие специалисты.
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