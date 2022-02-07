07.02.2022 (12:00)

В Карачаево-Черкесии начались двухсторонние учения с усиленными ротами и экипажами армейской авиации ЮВО

Усиленные роты горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии приступили к двустороннему тактическому учению с привлечением экипажей вертолетов армейской авиации.

Летчики 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнят учебно-боевые задачи в едином замысле командиров тактических групп мотострелкового соединения на горном полигоне Кобу-Баши. Координацию их действий обеспечат передовые авиационные наводчики.

В ходе учений командиры усиленных рот будут действовать друг против друга и во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями выполнят ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника.

На этапе огневой подготовки военнослужащие проведут боевые стрельбы из вооружения самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», многоцелевых легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, зенитных установок ЗУ-23-2 и минометов 2Б-14 «Поднос».

Также для доставки грузов в труднодоступные места горного полигона будут задействованы вьючно-транспортные подразделения. Мотострелки доставят боеприпасы в высокогорные районы с помощью лошадей монгольской и карачаевской породы, специально подготовленных для действий в составе армейских частей. Для выполнения задач лошадей формируют в связки. Каждая связка из четырех лошадей способна переносить до 250 кг груза и совершать суточный переход в 25-30 км.

В учениях принимает участие около 600 военнослужащих ЮВО, задействовано около 70 единиц военной техники, а также звено вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты. Двусторонние учения продлится до конца недели.

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