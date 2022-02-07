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07.02.2022 (11:45)

На Каспийской флотилии проводится ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала от COVID-19

В 412-м военном госпитале Каспийской флотилии проводится ревакцинация военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. На данный момент сотрудниками военного госпиталя ревакцинировано более 400 человек.

Перед процедурой граждане проходят медицинский осмотр у врача-терапевта и инфекциониста. Также проводится тестирование на наличие антител к COVID-19.

По словам врача-инфекциониста Салихат Фатаховой, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему не выявлено. Новый штамм вируса «Омикрон», впервые зарегистрированный в ноябре 2021 года, также не обнаружен у моряков-каспийцев.

Вакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения вакцины в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

В войсках Южного военного округа прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Около 170 тыс. человек ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции одним компонентом препарата «Спутник V», двумя – порядка 150 тыс. До 1 марта 2022 года планируется ревакцинировать около 39 тыс. человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , COVID-19
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