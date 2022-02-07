07.02.2022 (10:15)
На Кубани состоится тактико-специальное учение со спецназом ЮВО
Военнослужащие дислоцированного в Краснодарском крае соединения специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) примут участие в тактико-специальном учении, в ходе которого им предстоит обнаружить и уничтожить лагерь условных террористов.
Военнослужащие совершат марш в назначенный район и выполнят десантирование в тыл условного противника с помощью вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Там они отработают проведение засады и захват автомобиля. При выполнении учебно-боевых задач они будут применять автоматы АК-74М, крупнокалиберные пулеметы «Корд» и гранатометы РПГ-26.
В учении будет задействовано более 600 военнослужащих ЮВО, свыше 40 единиц военной и специальной техники.
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