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07.02.2022 (10:15)

На Кубани состоится тактико-специальное учение со спецназом ЮВО

Военнослужащие дислоцированного в Краснодарском крае соединения специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) примут участие в тактико-специальном учении, в ходе которого им предстоит обнаружить и уничтожить лагерь условных террористов.

Военнослужащие совершат марш в назначенный район и выполнят десантирование в тыл условного противника с помощью вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Там они отработают проведение засады и захват автомобиля. При выполнении учебно-боевых задач они будут применять автоматы АК-74М, крупнокалиберные пулеметы «Корд» и гранатометы РПГ-26.

В учении будет задействовано более 600 военнослужащих ЮВО, свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Спецназ
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