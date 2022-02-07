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07.02.2022 (11:15)

В Волгоградской области летчики ЮВО отработали вывод из-под удара авиационной техники

В Волгоградской области экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработали вывод с аэродрома базирования авиационной техники из-под удара.

По сигналу эскадрильи истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24М выполнили перебазирование на запасные аэродромы. При этом им пришлось на различных высотах, в том числе на предельно низких, вступить в воздушные бои с условным противником.

Отработав элементы боя в воздухе, экипажи на полигоне в Астраханской области нанесли бомбовые удары по мишеням, имитирующим колонны военной техники, командные пункты противника. При выполнении полетных заданий прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30.

Помимо этого, экипажи действовали при аварийной посадке в случае отказа двигателя, выполняли посадку на ограниченное пространство при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы в результате нанесения авиационного удара условным противником, а также в условиях ограниченной видимости при постановке аэрозольных и дымовых завес.

К плановым летно-тактическим учениям был привлечен весь личный состав авиаполка. Военнослужащие ЮВО совершили около 30 самолетовылетов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ , ВВС
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