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07.02.2022 (10:45)

В 1-й армии ПВО-ПРО проводятся мероприятия по противодействию новой короновирусной инфекции

В дислоцированных в Московской, Тверской, Ярославской, Тульской, Калужской областях и других регионах Российской Федерации соединениях и воинских частях 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) ВКС ежедневно проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Личный состав медицинской службы и подразделений РХБ защиты регулярно проводит на территории воинских частей профилактические и дезинфекционные мероприятия с использованием автономных приборов специальной обработки.

Ежедневно проводится полная дезинфекция солдатских казарм, штаба объединения и соединений, контрольно-пропускных пунктов, караульного помещения, столовой, парковых зон, а также автотранспорта.

Все военнослужащие и гражданский персонал соблюдают масочный режим, а по прибытии в воинскую часть на контрольно-пропускном пункте проходят термометрию. Также в обязательном порядке термометрия проводится три раза в день в каждом подразделении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , COVID-19
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