07.02.2022 (11:00)

На полигоне Кадамовский военнослужащие ЮВО отрабатывают вождение гусеничной техники в сложных условиях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне Кадамовский военнослужащие ЮВО отрабатывают вождение гусеничной техники в сложных условиях

В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кадамовский в Ростовской области доводят до совершенства навыки управления гусеничной техникой в сложных условиях рельефа местности, в условиях ограниченной видимости, в том числе ночью.

Перед занятиями военнослужащие повторяют требования безопасности при проведении стрельб, тактико-технические характеристики боевых машин и вооружения, теоретические основы вождения, порядок действий при возникновении внештатных ситуаций.

На практических занятиях экипажи боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-72Б3 отрабатывают прохождение искусственных преград: бродов, рвов, косогоров, механизированных мостов, колейных проходов в минно-взрывных заграждениях.

Целью занятий является совершенствование одиночной подготовки водительского состава. В мероприятиях принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 100 единиц военной техники.

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