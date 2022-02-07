07.02.2022 (10:30)

В Ставропольском крае гранатометчики казачьего соединения ЮВО отработали ведение «кинжального огня»

В ходе учения в Ставропольском крае гранатометчики казачьего мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили бронетехнику условного противника «кинжальным огнем». Военнослужащие поражали цели из РПГ-7В и АГС-17 «Пламя» на дистанциях до 200 м.

В ходе учения также была отработана быстрая смена огневых позиций после каждого выстрела, ведение разведки целей, определение расстояний до них, применение дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания, а также ведение огня на максимально возможных дальностях ночью.

В мероприятиях боевой подготовки на полигоне Николо-Александровский приняли участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО.

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