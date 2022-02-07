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07.02.2022 (10:00)

Под Волгоградом на общевойсковом полигоне ЮВО Прудбой состоялось учение по управлению огнем артиллерии

На общевойсковом полигоне Прудбой с офицерами дислоцированного в Волгоградской области мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) состоялось тактическое учение по управлению огнем артиллерии.

Мероприятие состоялось в рамках полевого лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии. На местности было отработано взаимодействие мотострелковых подразделений с расчетами артиллерийских орудий при ведении маневренной обороны.

В ходе практических действий общевойсковые командиры выполнили нормативы по обнаружению и классификации целей, определению точных координат для их уничтожения прямой и полупрямой наводкой.

Контроль поражения объектов и корректирование огня осуществлялись с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и «Элерон». При проведении подобных мероприятий широко применяются средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки.

В учении было задействовано более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, около 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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