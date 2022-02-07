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07.02.2022 (09:30)

Военные инженеры подготовили войсковое стрельбище ОГРВ ПРРМ к проведению боевых стрельб

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершилась подготовка к проведению боевых стрельб отделений.

Военнослужащие инженерно-саперного взвода подготовили на войсковом стрельбище средства имитации, проволочные и другие невзрывные заграждения, а также оборудовали и замаскировали фортификационные сооружения для укрытия личного состава. Саперы оборудовали учебное противопехотное минное поле и установили на пути следования мотострелковых подразделений средства имитации авиаударов.

Боевые стрельбы отделений состоятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа (ЗВО).

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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