07.02.2022 (08:25)

Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота провели специальное учение по погрузке боевой техники

В бухте Казачья в Севастополе проведено тактико-специальное учение по погрузке на большие десантные корабли «Орск» и «Новочеркасск» Черноморского флота (ЧФ) боевой техники и личного состава соединения морской пехоты.

В ходе учения отработаны вопросы организации погрузки в твиндеки кораблей, а также высадки морского десанта на необорудованное побережье способом на плав.

Кроме того, механики-водители бронетранспортёров БТР-82А совершенствовали свои практические навыки по заведению, размещению и креплению техники на кораблях и развёртыванию БТР-82А после высадки с ходу в боевой порядок.

Всего в учении приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано порядка 40 единиц военной и специальной техники морской пехоты.

Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота в зимнем периоде обучения.

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