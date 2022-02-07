Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2022 (08:21)

Около 7 тысяч военнослужащих Черноморского флота принимают участие в отборочных этапах Армейских международных игр 2022 года

Около 7 тыс. военнослужащих корабельных и береговых соединений Черноморского флота принимают участие в отборочных этапах Армейских международных игр (АрМИ-2022).

Команды, сформированные в воинских частях, с началом зимнего периода обучения соревнуются за звание лучших специалистов на полигонах боевой подготовки в Крыму. По итогам первого этапа военнослужащие, достигнувшие лучших результатов, войдут в сборные команды и представят флот на состязаниях в Южном военном округе.

Военнослужащие флота будут бороться за звание лучших в восемнадцати конкурсах АрМИ-2022 среди экипажей боевых машин и морской авиации, расчетов зенитных ракетных и инженерно-саперных подразделений, специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, РХБ защиты и медицинской службы, а также примут участие в традиционных флотских конкурсах «Кубок моря», «Глубина» и «Морской десант».

Всего в армейском этапе Армейских игр задействовано около 35 подразделений, порядка 190 единиц военной и специальной техники, а также 39 кораблей и катеров флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Черноморский флот провёл учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота
Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» ЧФ отработал курсовую задачу «К-2» в акватории Чёрного моря
Экипажи боевых машин соединений береговой обороны ЮВО и морской пехоты ЧФ завершили боевое слаживание подразделений
Специалисты морской инженерной службы Черноморского флота на учении в Крыму применили новейшие автомобили разминирования

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false