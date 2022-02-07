07.02.2022 (08:00)

Армейский фигурист Марк Кондратюк - олимпийский чемпион в командном турнире

Сегодня в третий день зимних Олимпийских игр в китайском Пекине определились победители и призёры командного турнира фигуристов. Безоговорочную победу на Играх-2022 одержали фигуристы сборной ОКР. В их числе спортсмен Центрального спортивного клуба Армии Марк Кондратюк.

По итогам всех прокатов в рамках командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине сборная ОКР набрала 74 баллов и уверенно заняла первое место, завоевав золотые награды.

Со вторым результатом в упорной борьбе этот турнир завершили представители команды США, на их счету 65 баллов. Обладателями бронзовых наград стали фигуристы сборной Японии - 63 очков.

В заключительный день командного турнира свои произвольные программы представляли женщины и спортивные пары, а танцевальные дуэты выступили с произвольным танцем.

Начался день с соревнования спортивных пар, где сборную ОКР представляли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ребята показали высокие баллы - 145,20, принесли команде первое место в произвольной программе и важные 10 баллов в общую копилку.

После прокатов танцоров, где за команду выступили Никита Кацалапов и Виктория Синицина, стало понятно, что именно российские фигуристы станут олимпийскими чемпионами 2022 года. За свой произвольный танец спортсмены получили 128,17 баллов, заняли второе место и принесли команде 9 очков.

Победную точку в командном турнире фигуристов поставила Камила Валиева. За свой невероятный прокат произвольной программы спортсменка получила 178,92 балла, принесла команде первое место и 10 баллов.

Мужчины представляли свои произвольные программы накануне. Действующий чемпион Европы и России фигурист ЦСКА Марк Кондратюк блестяще откатал свою произвольную программу и внёс весомый вклад в общую победу сборной ОКР на Олимпиаде-2022 в этом командном турнире.

Важно отметить, что в команде ОКР не было произведено ни одной из разрешенных двух замен после коротких программ.

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