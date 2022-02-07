07.02.2022 (03:00)

Российские военные врачи миротворческого контингента оказали квалифицированную медицинскую помощь около 50 жителям Нагорного Карабаха

Военные врачи медицинского отряда российского миротворческого контингента провели гуманитарно-медицинский рейд в высокогорный отдаленный населенный пункт Чанкатаг, Мардакертского района, Нагорного Карабаха для оказания квалифицированной медицинской помощи местным жителям, беженцам и вынужденным переселенцам.

«Выездной врачебно-медицинской бригадой российского миротворческого контингента был осуществлен выезд в отдаленные населенные пункты Мардакертского района с целью оказания амбулаторно - поликлинической помощи врачами специалистами офтальмологом, стоматологом, травматологом и лор врачом. В общей сложности мы приняли около пятидесяти человек» - сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Иванов.

В ходе приема населения, врачами разных специальностей была оказана квалифицированная медицинская помощь около 50 жителям села.

«Миротворческие силы России прибыли в наше село Чанкатаг, и оказали медицинскую помощь нашему населению. Большое спасибо вам за это!» - сказала местная жительница Эля Погосян.

С начала текущего года военные медики российского миротворческого контингента оказали медицинскую помощь более 200 жителям Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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