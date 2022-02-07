07.02.2022 (07:30)

Во Владивостоке прошёл траурный митинг, посвящённый 41-ой годовщине гибели офицеров-тихоокеанцев в авиакатастрофе под Ленинградом

Сегодня на 33 причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) почтили память офицеров командного состава, погибших в 1981 году в авиакатастрофе под Ленинградом.

В этот день, 7 февраля 1981 года, после окончания оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота делегации флотов вылетали с военного аэродрома города Пушкина на своих самолётах. Самолёт Ту-104 ВВС ТОФ при взлёте рухнул на землю с высоты около 50 метров и загорелся. В этой авиакатастрофе погибли 50 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов – практически весь командный состав флота.

У памятного знака жертвам авиакатастрофы, открытого 5 лет назад, состоялся митинг, в котором приняли участие командование Тихоокеанского флота, члены Военного совета ТОФ, начальники отделов и служб штаба ТОФ, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, юнармейцы, представители ветеранских и общественных организаций, а также родные и близкие погибших.

В память о погибших под звуки военного оркестра и салют почётного караула к памятнику были возложены венок и цветы.

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