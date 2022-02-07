07.02.2022 (06:30)

Подразделения ПВО общевойсковой армии ВВО в Забайкалье провели тренировку по отражению авиационных ударов условного противника

Расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) отразили групповой авиационный удар условного противника на колонну военной техники в Забайкальском крае.

По легенде, противник планировал нанести ракетно-авиационный удар по колонне военной техники, совершающей марш в назначенный район. Прикрытие подразделений обеспечивали расчеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1». В ходе выполнения задач, операторы радиолокационной станции обнаружения целей «Купол» обнаружили авиационную группу условного противника, состоящую из различных типов летательных средств. Зенитчики оперативно взяли цели на сопровождение, произвели их захват, а затем уничтожили летательные аппараты учебными (электронными) пусками ракет.

В ходе тренировки военнослужащими было отработанно более 10 задач по отражению авиационного налета в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы «противника».

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