07.02.2022 (06:00)

В Амурской области военнослужащими Восточного военного округа проведена тренировка по отражению авиационного удара

С боевыми расчетами зенитного ракетного соединения общевойсковой армии Восточном военном округе (ВВО), дислоцированной в Амурской области, проведена тренировка по ПВО.

В ходе тренировки отработаны действия по доведению и получению сигнала о нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности соединения. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» провели разведку воздушного пространства и обнаружили неопознанные воздушные суда. Координаты объектов были выданы на командный пункт.

С объявлением сигнала учебной тревоги о воздушном нападении, боевые расчеты комплексов отработали практические действий по подготовке к отражению воздушного нападения с различных высот и направлений. Своевременно произвели поиск, обнаружение, опознавание приближающихся воздушных целей и произвели электронные пуски зенитными ракетами.

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