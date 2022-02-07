07.02.2022 (05:15)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в открытом чемпионате по снайперской стрельбе

На Сахалине состоялся открытый чемпионат по снайперской стрельбе между военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), представителями силовых структур и участниками стрелковых клубов Сахалинской области.

Состязание лучших снайперов региона проходило на Успеновском полигоне, организатором турнира выступила Федерация Высокоточной Стрельбы России по Сахалинской области и командование армейского корпуса ВВО.

В турнире приняли участие представители УФСИН, ОМОН, СОБР, военнослужащие пограничной службы России и снайпера мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО, всего около 30 человек.

В ходе выполнения первого упражнения участником было необходимо поразить мишень с двумя зачётными зонами на расстоянии 300 метров и всего одним выстрелом.

Вторая мишень находилась на дистанции 150 метров и представляла собой лист формата А4 с расположенными на ней кругами диаметром от 4.3 см до 8.5 см, а количество выстрелов в данном упражнении увеличилось до трёх.

Ну и самым сложным заданием была мишень в виде противника удерживающего заложника (девушку). Хотя и расстояние в данном испытании составляло всего 100 метров, его можно считать самым сложным, так как на его выполнение было отведено всего 10 секунд и один выстрел. А самое главное было не попасть в заложницу.

В ближайшее время снайпера армейского корпуса ВВО на Сахалине будут соревноваться в конкурсе Армейских международных игр (АРМИ-2022) «Снайперский рубеж». Победители, которого отправятся защищать честь островного региона в окружном этапе соревнований.

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