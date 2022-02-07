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07.02.2022 (03:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Забайкалье отработали метание ручных осколочных гранат

В Забайкальском крае военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в рамках освоения программы боевой подготовки выполнили упражнения по метанию ручных боевых гранат.

Для качественного выполнения упражнений на полигонах «Борзя-Новая», «Дровяная» и «Красный Яр» оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат, из положений стоя, с колена и лежа.

В ходе занятий военнослужащие совершенствовали знания устройства и порядка применения гранат РГД-5, а также практические навыки в метании снарядов на дальность с места по указанной цели.

Кроме того, военнослужащие тренировались в выполнении нормативов по оказанию первой медицинской помощи условно раненым сослуживцам, занятию и смене огневых позиций. Занятиям предшествовала сдача зачетов по требованиям безопасности, а также  условиям выполняемого упражнения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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