07.02.2022 (05:30)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье завершился второй этап конкурса полевой выучке сержантов среди военнослужащих артиллерийских подразделений

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, на полигоне «Сергеевский» состоялся второй этап конкурса по полевой выучке сержантов имени Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы, командира орудия старшины Н.И.Кузнецова.

В ходе проведения мероприятия, военнослужащие соревновались в выполнении нормативов по огневой, тактической и специальной подготовке. Младшие командиры продемонстрировали навыки стрельбы из автомата Калашникова.

Обязательным упражнением состязаний было выполнение боевых стрельб из самоходных 152-мм гаубиц «Мста-С», «Акация», «Гиацинт», и 120-мм миномётных комплексов. Поражение живой силы и бронированной техники условного противника велась с открытых огневых позиций на дальности до 3км осколочно-фугасными снарядами.

В соревновании приняли участие более 50 военнослужащих, и было задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники.

Справочно: Состязание артиллеристов посвящено участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, полному кавалеру ордена Славы, командиру орудия старшине Кузнецову Николаю Ивановичу.

Старшина Кузнецов, командуя 76-мм дивизионной пушкой ЗиС-3 в период с 1941 по 1945 год, в составе расчета уничтожил 11 немецких танков, подавил десятки огневых точек противника.

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