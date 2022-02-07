07.02.2022 (04:30)

Спецназ ВВО применил новые автоматы АК-12 в условиях сильных морозов Забайкалья

В Забайкальском крае группа специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) уничтожила вооруженную разведгруппу условного противника, применив новые автоматы АК-12.

По замыслу мероприятия, армейская авиация засекла передвижение групп «боевиков» в горно-лесистой местности, которые двигались к населенному пункту.

Разведчики были подняты по учебной тревоге и совершили многокилометровый марш в указанный район, где с помощью беспилотного летательного аппарата «Гранат-4» провели доразведку, обнаружив условного «противника». Сильный мороз на полигоне осложнил выполнение поставленной задачи. На сегодняшний день температура воздуха в регионе опускается до минус 30 градусов.

В дальнейшем военнослужащие организовали засаду и уничтожили условного противника из пулеметов «Печенег», автоматов АК-12 при поддержке бронеавтомобилей «Тайфун».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице