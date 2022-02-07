07.02.2022 (04:00)

Спустя полвека курсанты из Петербурга вернулись строить БАМ

Несколько десятков пятикурсников во главе с преподавательским составом Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) проходят стажировку в Восточном военном округе (ВВО) на участке строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

Как и с середины 1970-х до середины 1980-х годов при строительстве Железнодорожными войсками БАМа, так и сейчас особое место в организации процесса обучения курсантов играет интенсивное строительство БАМа-2. Для курсантов, а также преподавателей училища стройка является настоящим полигоном для отработки практических навыков и умений.

Продолжительность стажировки один месяц. Она организована так, чтобы каждый курсант смог получить практический опыта работ на каждом объекте БАМа, будь это карьер, железнодорожная насыпь или парк специальной военной техники.

Как пояснил старший преподаватель кафедры подполковник Евгений Зарезин: «Целью стажировки является исполнение обязанностей на первичных воинских должностях командиров взводов, курсанты назначены на должности в батальоны механизации и исполняют обязанности дублёров командиров взводов. Также они назначены на должности инженеров производственной и технической частей, занимаются в соответствии с обязанностями».

В работах по реконструкции БАМа привлечено свыше полторы тысячи военнослужащих, задействовано порядка 700 единиц военной специальной техники.

Военнослужащие размещены в современных блочно-модульных городках (БМГ), где есть все необходимые составляющие системы жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузел, водоснабжение, водоотведение), укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Военная техника в условиях сверхнизких температур обслуживается на специальных теплых стоянках – тенто-мобильных устройствах (ТМУ).

В апреле 2021 года Минобороны начало строительство второго пути БАМ на участке от п. Улака до п. Февральска протяженностью 340 километров. В работах задействованы несколько соединений ждв Восточного военного округа и железнодорожная воинская часть из центральной части России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице