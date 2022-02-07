07.02.2022 (03:00)

Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили ДРГ в Свердловской области

Стратегические ракетчики Тагильского ракетного соединения в Свердловской области отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

ДРГ обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. Группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

В настоящее время в позиционных районах соединений проводятся мероприятия по усилению разведки и наращиванию охраны и маскировки.

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