07.02.2022 (07:00)

Офицеры Главного управления военной полиции провели семинар для военнослужащих Южного военного округа

Офицеры Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации провели семинар для военнослужащих батальона военной полиции Южного военного округа.

В ходе занятия были рассмотрены наиболее сложные вопросы тактико-специальной, специальной и правовой подготовки. Кроме того, представители Главка поделились с обучающимися опытом выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации.

Семинар прошел в формате видеоконференцсвязи на базе Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

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