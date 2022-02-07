07.02.2022 (05:00)

Российские экипажи Су-30СМ совершили совместное патрулирование государственной границы республики Беларусь

Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь, в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.

Полет выполнялся на высоте около 8 тысяч метров и скорости порядка

750 км/ч в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.

Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».

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