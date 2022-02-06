06.02.2022 (22:11)

На кануне Дня защитника Отечества в Новосибирском высшем военном командном училище пройдет Юнармейский форум

На кануне Дня Защитника Отечества в Новосибирском высшем военном командном училище пройдет Юнармейский форум, на котором состоится церемония принятия в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия».

600 юношей, обучающихся учебных заведений Новосибирского района прочитают клятву на верность своему Отечеству и Юнармии.

В этот день поддержать и поздравить новоиспеченных юнармейцев придут почетные гости, в том числе руководство Новосибирской области, представители Государственной думы Российской Федерации, Русской православной церкви.

Для молодых юнармейцев также проведут экскурсию по высшему военному командному училищу, на которой они ознакомятся с жизнью и бытом курсантов НВВКУ, стрелковым оружием и военной техникой и многим другим.

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