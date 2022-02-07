07.02.2022 (02:33)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прошел через ледовые поля в проливе Лаперуза из Японского в Охотское море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) проследовал через ледовые поля в районе пролива Лаперуза в Охотское море.

Преодоление района со сложной ледовой обстановкой было проведено в рамках планового военно-морского учения под руководством командующего флотом адмирала Сергея Авакянца. В учении задействовано более 20 боевых кораблей ТОФ, в том числе корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», а так же малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

Проход отряда кораблей через ледяные поля занял двое суток. Лётчики палубных вертолётов Ка-27ПС Морской авиации Тихоокеанского флота осуществляли контроль с воздуха за ледовой обстановкой по маршруту следования кораблей и судов.

Проводку боевых кораблей через ледовые поля обеспечил ледокол «Капитан Хлебников».

Ранее экипажи Ка-27ПС провели ледовую разведку пролива Лаперуза, соединяющего Японское и Охотское моря, для определения оптимального маршрута движения отрядов ТОФ через проливную зону.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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