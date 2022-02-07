07.02.2022 (01:27)

В третий день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине Армейские спортсмены поборются за медали в 4 видах спорта

7 февраля, в третий день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, спортсмены сборной ОКР примут участие в розыгрыше 8 комплектов наград в 7 видах спорта. Армейские спортсмены поборются за медали в 4 видах спорта.

Рано утром в понедельник определятся победители и призёры в командном турнире фигуристов. В третий день Игр со своими произвольными программами выступят женщины и спортивные пары, а танцоры представят произвольный танец.

Спортсмен ЦСКА Марк Кондратюк блестяще откатал свою произвольную программу и упрочил лидерство сборной ОКР в командном турнире.

Армейская конькобежка Елизавета Голубева будет бороться за награды на дистанции 1500 метров.

В 12:00 по московскому времени на старт выйдут спортсменки в индивидуальной биатлонной гонке. В этой дисциплине выступят четыре представительницы ЦСКА прапорщик Светлана Миронова, прапорщик Ульяна Нигматуллина, ефрейтор Евгения Буртасова и Кристина Резцова.

В шорт-треке на дистанции 500 метров за медали Олимпийских игр 2022 года поборется прапорщик Софья Просвирнова.

Также в этот день представители сборной ОКР примут участие в розыгрыше еще 4 комплектов медалей в 3 видах спорта без участия армейских спортсменов - горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде и шорт-треке.

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