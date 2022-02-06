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06.02.2022 (21:00)

Кронштадтское морское собрание отметило свое 220-летие

Кронштадтскому Морскому собранию сегодня исполнилось 220 лет. В честь юбилея в Санкт-Петербурге прогремел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

По случаю юбилейной даты в Петропавловской крепости совершён молебен, в котором участие приняли военные моряки и члены их семей. Также, вручили членский билет Кронштадского морского собрания командиру подводной лодки «Кронштадт», капитану второго ранга Максиму Поливаному. 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Кронштадтское Морское Собрание» учреждена в апреле 2003 года в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга офицерами кадра и запаса Военно-Морского Флота России.

В основе деятельности Кронштадтского Морского Собрания лежит работа по сплочению моряков на идеях патриотизма и беззаветного служения народу и Отечеству, содействие им в выполнении служебного долга; пропаганда героической истории Российского флота и морских традиций; обеспечение высокого социального статуса Моряка, реализация и защита его гражданских, социальных, экономических прав и свобод; поддержка ветеранов и инвалидов флота, членов их семей, а также членов семей моряков, погибших при исполнении служебного долга; содействие общению и воспитанию моряков и членов их семей, организации их коллективного и индивидуального досуга, удовлетворение их духовных интересов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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