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06.02.2022 (19:24)

На Северном флоте стартовал чемпионат по снежному регби

В Североморске на стадионе ЦСКА прошел первый тур чемпионата Северного флота по снежному регби. В соревнованиях приняли пять команд от основных объединений и соединений Северного флота. Их напутствовал и пожелал спортивной удачи помощник командующего флотом - начальник физической подготовки и спорта Северного флота полковник Павел Кошкарёв.

Чемпионат по снежном регби набирает популярность среди воинов-североморцев. Соревнования в этом виде спорта на Северном флоте проводятся второй год подряд.

Лидером первого тура стала команда армейского корпуса СФ «Армата». Обыграв всех соперников, она оформила убедительную заявку на победу в чемпионате.

        Второе место в турнирной таблице заняла команда армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза». На третьем месте оказалась сборная команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, на четвертом месте - команда подводных сил северного флота «Тайфун». Пятое место досталось команде «Атлант» отдельного морского инженерного полка.

Финальный тур чемпионата состоится на том же месте в канун празднования Дня защитника Отечества.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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