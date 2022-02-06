06.02.2022 (18:33)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Ремень безопасности» в Свердловской области

Военнослужащие автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) провели профилактическую акцию по предотвращению нарушений правил дорожного движения «Ремень безопасности» в Свердловской области.

В ходе акции военные автоинспекторы провели инструктажи водителей и должностных лиц, ответственных за выпуск автотранспорта из парков воинских частей. Инспекторы проверили исправность элементов системы пассивной безопасности транспортных средств и напомнили водителям о правилах, необходимости и последствиях управления автомобилем с неисправными ремнями безопасности. На мобильных постах военные автоинспекторы проводили разъяснительные беседы с водителями и пассажирами транспортных средств, доводили статистику дорожно-транспортных происшествий и вручали информационные памятки.

Военнослужащие автомобильной инспекции ЦВО регулярно проводят профилактические акции в пунктах постоянной дислокации и на мобильных постах. Они направлена на формирование у военнослужащих дисциплинированности при управлении транспортным средством и на обучение водителей и пассажиров требованиям безопасности дорожного движения.

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