06.02.2022 (17:06)
Фристайлистка ЦСКА Анастасия Смирнова - бронзовый призёр Олимпийских игр 2022
Сегодня на зимних Олимпийских игр в китайском Пекине разыграны медали у фристайлистов в женском могуле. На счету спортсменки Центрального спортивного клуба Армии Анастасии Смирновой бронзовая награда.
Армейская фристайлистка Анастасия Смирнова стала обладательницей «бронзы» в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Спортсменка Центрального спортивного клуба Армии в третьей попытке показала результат 77,72 балла и смогла занять третье место.
Лучший результат показала австралийка Джакара Энтони - 83,09 балла. Серебряным призером Игр стала американка Джелин Кауф - 80,28 балла.
Стоит отметить, что армейская спортсменка после первой квалификационной попытки сразу напрямую вышла в финальную стадию. Во всех трёх попытках в решающей стадии спортсменка ЦСКА показала высокие баллы и заслуженно принесла сборной ОКР бронзовую награду.