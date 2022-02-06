06.02.2022 (17:06)

Фристайлистка ЦСКА Анастасия Смирнова - бронзовый призёр Олимпийских игр 2022

Сегодня на зимних Олимпийских игр в китайском Пекине разыграны медали у фристайлистов в женском могуле. На счету спортсменки Центрального спортивного клуба Армии Анастасии Смирновой бронзовая награда.

Армейская фристайлистка Анастасия Смирнова стала обладательницей «бронзы» в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка Центрального спортивного клуба Армии в третьей попытке показала результат 77,72 балла и смогла занять третье место.

Лучший результат показала австралийка Джакара Энтони - 83,09 балла. Серебряным призером Игр стала американка Джелин Кауф - 80,28 балла.

Стоит отметить, что армейская спортсменка после первой квалификационной попытки сразу напрямую вышла в финальную стадию. Во всех трёх попытках в решающей стадии спортсменка ЦСКА показала высокие баллы и заслуженно принесла сборной ОКР бронзовую награду.

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