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06.02.2022 (16:58)

Новобранцы Татищевского ракетного соединения приняли Военную присягу

В Татищевском ракетном соединении (Саратовская область) прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих, призванных на военную службу осенью текущего года.

После прибытия в соединения и воинские части РВСН новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки.

В общевойсковую подготовку входили занятия по тактической, инженерной, медицинской, огневой подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела.

Во время торжественной церемонии командиры поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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