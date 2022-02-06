06.02.2022 (16:58)
Новобранцы Татищевского ракетного соединения приняли Военную присягу
В Татищевском ракетном соединении (Саратовская область) прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих, призванных на военную службу осенью текущего года.
После прибытия в соединения и воинские части РВСН новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки.
В общевойсковую подготовку входили занятия по тактической, инженерной, медицинской, огневой подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела.
Во время торжественной церемонии командиры поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.
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