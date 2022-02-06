06.02.2022 (16:58)

Новобранцы Татищевского ракетного соединения приняли Военную присягу

В Татищевском ракетном соединении (Саратовская область) прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих, призванных на военную службу осенью текущего года.

После прибытия в соединения и воинские части РВСН новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки.

В общевойсковую подготовку входили занятия по тактической, инженерной, медицинской, огневой подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела.

Во время торжественной церемонии командиры поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице