06.02.2022 (15:41)
Черноморский флот провёл учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота
В Крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Чёрного моря.
В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова.
По замыслу учения боевые расчёты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.
В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.