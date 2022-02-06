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06.02.2022 (15:41)

Черноморский флот провёл учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота

В Крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Чёрного моря.

В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова.

По замыслу учения боевые расчёты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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