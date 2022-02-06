06.02.2022 (15:41)

Черноморский флот провёл учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота

В Крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Чёрного моря.

В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова.

По замыслу учения боевые расчёты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице