06.02.2022 (15:38)

Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» ЧФ отработал курсовую задачу «К-2» в акватории Чёрного моря

Экипаж патрульного корабля (пк) проекта 22160 «Василий Быков» Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) успешно отработал специальную курсовую задачу «К-2» в акватории Чёрного моря.

Курсовой задачей «К-2» является комплекс мероприятий по отработке экипажем тактики ведения боевых действий одиночным кораблём, его подготовка к использованию по предназначению.

Для выполнения практических действий корабль вышел в море, совершил переход в полигон боевой подготовки и выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям-имитаторам условного противника.

Также моряки провели корабельные учения по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, отработали алгоритмы действий по борьбе за живучесть корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Ранее военнослужащие сдали курсовую задачу «К-1», которая является первоначальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению задач по предназначению.

Справочно:

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

ПК проекта 22160 предназначены для защиты районов морской экономической деятельности и судоходства в отдалённых районах мирового океана, обороны пунктов базирования.

Корабли данного проекта способны развивать скорость 30 узлов с дальностью плавания в 6000 морских миль. ПК оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

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