06.02.2022 (15:34)
Военнослужащие ЮВО в Ставрополе приняли участие в Божественной литургии в день почитания блаженной Ксении Петербургской
Православные верующие военнослужащие воинских частей Ставропольского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в праздничном молебне и Божественной литургии в день почитания памяти блаженной Ксении Петербургской.
Праздничный молебен прошел 6 февраля с.г. в православном храме, который назван в честь Преподобной Ксении Петербургской. В нем приняло участие более 30 военнослужащих 49-й общевойсковой армии ЮВО.
Офицеры и солдаты срочной службы вместе со священнослужителем помолились за здравие и благополучие родных и близких. После богослужения для всех прихожан и гостей храма был устроен праздничный обед.
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