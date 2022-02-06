06.02.2022 (14:56)

В Ленобласти психологи ЗВО готовят военнослужащих инженерных войск к действиям в экстремальных условиях

Военные психологи инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа ежедневно осуществляют мероприятия психологической подготовки военнослужащих соединения, задействованных для проведения разминирования взрывоопасных объектов, обнаруженных на территории Ленинградской области.

«Военнослужащим групп разминирования всегда уделяется повышенное внимание, так как их специализация требует высокого уровня профессионализма, самодисциплины и психологической устойчивости при выполнении работ, связанных с риском для жизни», - отмечает психолог воинской части Екатерина Ковалерова.

Поэтому ключевая роль в формировании готовности к выполнению задач отводится не только практической, но и психологической подготовке военнослужащих. В ходе занятий на огневой штурмовой полосе препятствий личный состав тренирует физическую выносливость, концентрацию, высокую точность действий, которые он должен проявлять в любых погодных условиях и на любой местности.

Специальные вводные специалиста-психолога во время занятий направлены на тренировку стрессоустойчивости, способности принимать быстрые и правильные решения в экстренных ситуациях, развитие аналитического и пространственного мышления. Предварительное обучение военнослужащих навыкам саморегуляции позволяет им сохранять спокойствие при влиянии стрессовых факторов, критично оценивать и анализировать складывающуюся обстановку, обстоятельно выполнять поставленные задачи.

Кроме того, в ходе теоретической подготовки командиры групп разминирования под руководством специалиста-психолога полка изучают основные приемы и способы оказания допсихологической помощи личному составу в случае появления у них признаков острых стрессовых реакций, что особенно может быть характерно для пока еще малоопытных военнослужащих.

В минувшем году военнослужащими полка было вывезено и утилизировано свыше 1,5 тыс. боеприпасов, мин и артиллерийских снарядов различного калибра времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в местах строительства объектов гражданской инфраструктуры, на частных садовых участках и в лесных массивах Ленинградской области. Большинство из них, несмотря на время и агрессивную среду, сохранили свою взрывную способность.

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