06.02.2022 (15:00)

В Центральном военно-морском музее открылась выставка, приуроченная к 350-летию создателя Российского флота императора Петра Великого

Выставка художественных произведений с изображениями Петра Великого «“Дивная красота его пленяла всех…” Петр I глазами художников XVII–XXI веков» из собрания Центрального военно-морского музея, с гордостью носящего его имя, продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения первого русского императора, царя-реформатора, создателя Российского флота.

Выставку открывает жемчужина коллекции — живописное полотно голландца Абрахама Сторка (Abraham Storck) «Показательный бой на р. Эй в честь Петра I 1 сентября 1697 года». Событие, изображенное на картине, состоялось во время пребывания царя в Голландии в составе Великого посольства. Это одно из первых прижизненных изображений Петра, пусть и почти микроскопическое. Его непросто разглядеть, но, присмотревшись, мы увидим фигурку молодого русского царя в красном матросском бостроге на судне под триколором с двуглавым орлом — флагом царя Московского.

Основные экспонаты на выставке — сделанные в разное время четыре больших живописных портрета, изображающих Петра I.

Из оригинальных произведений, представленных на выставке, также можно отметить акварельный эскиз певца малороссийского быта художника К. А. Трутовского, офорт основателя общества художников-передвижников И. Н. Крамского, акварели А. Д. Кившенко, автора хрестоматийного полотна «Совет в Филях» и целой серии работ на тему русской истории.

Из дореволюционной скульптуры на выставке наибольший интерес представляет металлическая отливка, изображающая голову Петра, выполненная по модели ученицы автора «Медного всадника» Фальконе — Марии-Анны Колло, барельеф «Петр I в лавровом венке» Карло Бартоломео Растрелли и копия исполненного им же прижизненного слепка с головы Петра. Выразительна скульптурная группа «Петр I, попирающий морское чудовище», отлитая в начале XX века из бисквита по модели скульптора Императорского Фарфорового завода Августа Тимуса, где в малосимпатичном тритоне угадывается образ враждебной Швеции.

Первыми зрителями выставки уже в ближайшее время станут участники VIII Коллегии музеев военно-морской направленности, которая пройдет в Центральном военно-морской музее имени императора Петра Великого 9–11 февраля 2022 года.

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