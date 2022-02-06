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06.02.2022 (14:48)

Военнослужащие военной автоинспекции провели акцию «Трезвый водитель» в Алтайском крае

В Алтайском крае военнослужащие ВАИ Центрального военного округа провели акцию «Трезвый водитель», направленную на профилактику управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках акции военные инспекторы провели инструкторско-методические занятия с водителями в воинских частях и соединениях, дислоцированных в Алтайском крае, где рассказывали о последствиях дорожно-транспортных происшествий, наступивших из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Основными задачами акции являются контроль проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей, проводимых медицинскими подразделениями воинских частей и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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