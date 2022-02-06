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06.02.2022 (14:42)

На Балтийском флоте проходит месячник сплочения воинских коллективов

На Балтийском флоте проводится месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Главными задачами месячника является совершенствование деятельности командиров всех уровней по сплочению воинских коллективов и профилактике преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих, активизация деятельности должностных лиц в вопросах правового воспитания военнослужащих. Особое внимание уделяется повышению роли и значения старшинского состава в укреплении правопорядка в воинских коллективах.

На кораблях, в соединениях и воинских частях проводятся анонимные анкетирования, направленные на всестороннее изучение индивидуальных психологических особенностей военнослужащих молодого пополнения, их нужд и запросов, что даст возможность командирам предотвратить преступления и происшествия в воинских коллективах, а также обеспечить сохранность жизни и здоровья подчиненных военнослужащих.

Также в частях пройдут недели правовых знаний с участием руководящего состава соединений и частей, военно-учебных заведений, а также представителей военных прокуратур, военных следственных органов и военных судов.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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