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06.02.2022 (14:37)

В Туле отпраздновали юбилей оборонного общества

Торжественное собрание, посвященное этой знаменательной дате, прошло в  региональном отделении ДОСААФ.

Оно началось с видеофильма, и собравшиеся в зале увидели кадры истории и современной жизни Тульской оборонной организации.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Наталья  Серегина в  своем приветственном слове отметила, что за почти вековую историю уникальная общественно-государственная оборонная организация прошла разные преобразования, сменила несколько названий. Однако все эти годы неизменной остается ее главная цель – мобилизация и подготовка молодежи для защиты Родины.

Досаафовцев тепло поздравил и вручил заслуженным сотрудникам организации благодарности министерства молодежной политики министр Алексей Давлетшин. Он, в частности, сказал, что «среди воспитанников ДОСААФ много выдающихся туляков, ветеранов Великой Отечественной войны, прославленных спортсменов и действующих военнослужащих. На протяжении десятилетий члены общества своим трудом вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. Сегодня ДОСААФ остается крупнейшей организацией по проведению допризывной подготовки молодежи в лучших воинских традициях России. Благодарю всех членов общества за верность своему долгу, профессионализм и ответственную работу на благо Тульской области и всей нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго». 

Поздравить и отметить наградами активистов и сотрудников областной оборонной организации  также пришли заместитель председателя гордумы Евгений Смолянинов, член комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию общественной палаты Тульской области Николай Жуков, заместитель областного военкома Олег Ермаков. Они вручили досаафовцам благодарности и почетные  грамоты. 

Все выступившие на торжестве отметили, что для многих поколений туляков подготовка в ДОСААФ стала настоящей школой жизни, многие получили здесь начальные военно-технические навыки, овладели многочисленными профессиями военно-прикладного характера, необходимыми и военное время, и в мирной жизни.  

А Николай Жуков украсил свое выступление патриотичными стихами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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