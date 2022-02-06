06.02.2022 (14:37)

В Туле отпраздновали юбилей оборонного общества

Торжественное собрание, посвященное этой знаменательной дате, прошло в региональном отделении ДОСААФ.

Оно началось с видеофильма, и собравшиеся в зале увидели кадры истории и современной жизни Тульской оборонной организации.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Наталья Серегина в своем приветственном слове отметила, что за почти вековую историю уникальная общественно-государственная оборонная организация прошла разные преобразования, сменила несколько названий. Однако все эти годы неизменной остается ее главная цель – мобилизация и подготовка молодежи для защиты Родины.

Досаафовцев тепло поздравил и вручил заслуженным сотрудникам организации благодарности министерства молодежной политики министр Алексей Давлетшин. Он, в частности, сказал, что «среди воспитанников ДОСААФ много выдающихся туляков, ветеранов Великой Отечественной войны, прославленных спортсменов и действующих военнослужащих. На протяжении десятилетий члены общества своим трудом вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. Сегодня ДОСААФ остается крупнейшей организацией по проведению допризывной подготовки молодежи в лучших воинских традициях России. Благодарю всех членов общества за верность своему долгу, профессионализм и ответственную работу на благо Тульской области и всей нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго».

Поздравить и отметить наградами активистов и сотрудников областной оборонной организации также пришли заместитель председателя гордумы Евгений Смолянинов, член комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию общественной палаты Тульской области Николай Жуков, заместитель областного военкома Олег Ермаков. Они вручили досаафовцам благодарности и почетные грамоты.

Все выступившие на торжестве отметили, что для многих поколений туляков подготовка в ДОСААФ стала настоящей школой жизни, многие получили здесь начальные военно-технические навыки, овладели многочисленными профессиями военно-прикладного характера, необходимыми и военное время, и в мирной жизни.

А Николай Жуков украсил свое выступление патриотичными стихами.

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