06.02.2022 (14:34)

Защитники Сталинграда стояли намертво

79 лет назад завершилась Сталинградская битва – самое крупное и продолжительное сражение Великой Отечественной войн, продолжавшееся 200 дней и ночей.

Горели земля и дома, плавился металл, но в этом «адском пламене» только крепли и становились все сильнее и сильнее защитники легендарного города. Около 1,5 миллиона немецко-фашистских захватчиков и их сателлитов нашли в Сталинграде свою позорную смерть…

На главной высоте России – «Мамаевом кургане» – председатель регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области генерал-майор запаса Анатолий Знова вместе со своими заместителям Виктором Егоровым и капитаном 2 ранга Олегом Кривченко, начальником Волгоградской морской школы Андреем Белоножко, начальником штаба «Юнармии» Денисом Харитоновым, сотрудниками регионального оборонного общества и юнармейцами возложили цветы к Вечному огню в «Пантеоне Славы».

Торжества в честь 79-й годовщины прошли во всех муниципалитетах регионах. Волгоградская автошкола ДОСААФ (начальник Михаил Бельский) совместно с военнослужащими и МЧС на набережной Волги развернули выставку современной и раритетной боевой и учебной техники.

В Красноармейском районе города местный УСТК ДОСААФ (начальник Сергей Шурыгин) и ряд других организаций организовали возложение цветов к Вечному огню у братской могилы воинов 64-й и 57-й армий, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины в дни Сталинградской битвы, и онлайн интеллектуальную игру брейн-ринг «Исторический подвиг Сталинграда». В интеллектуальной игре участвовали 13 команд из различных районов Волгограда и области.

Волгоградский областной общественный радиоклуб «Импульс» имени легендарных радистов Сталинграда братьев Феофановых (руководитель Татьяна Трошкина) морской школы ДОСААФ провел 113-ю «Вахту памяти», посвященную 79-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Во всех районных центрах Волгоградской области люди шли к братским могилам погибших в Сталинградской битве советских солдат, чтобы возложить к их постаментам венки со словами благодарности за их подвиг, совершенный во имя жизни.

Курсанты Волжской автошколы ДОСААФ (начальник Николай Флора), осваивающие специальность военного водителя, стали участниками «Урока мужества», посвященного этой знаменательной дате.

По традиции в этот день в ряде УСТК ДОСААФ – Алексеевском (начальник Вера Бедреина), Городищенском (начальник Олег Герасимов), Новониколаевском (начальник Сергей Кувшинов), Нехаевском (начальник Николай Серженко) и Серафимовичском (начальник Василий Кичапов) местные оборонные организации совместно с главами муниципалитетов и представителями различным общественных организаций собрались у мемориалов, почтили память и поклонились подвигу, мужеству и стойкости тех, кто спас нашу Родину и весь мир ценой своей жизни.

В Новоаннинском районе УСТК ДОСААФ (начальник Олег Осипов) провел на базе детского лагеря «Золотой колос» соревнования по биатлону среди учащихся школ в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.

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