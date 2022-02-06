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06.02.2022 (14:30)

Три «золота», «серебро» и «бронзу» завоевали калининградские каратисты

Три «золота», «серебро» и «бронзу»

завоевали калининградские каратисты в столичном центре боевых искусств на всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Moscow open», состоявшихся в конце января.

В них на татами выходили около 400 спортсменов из 26 субъектов России. Янтарный край представляла команда военно-патриотического клуба «Варяг» Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ. Воспитанники тренера Михаила Полюховича на протяжении нескольких лет упорно штурмуют столичный олимп открытых соревнований по киокусинкай, ведь они, как правило, являются контрольным стартом перед первенством России.

В этом году, как и прежде, калининградские бойцы продемонстрировали отличную технику, характер и волю к победе. Из Москвы они привезли заслуженные награды – два «золота», «серебро» и «бронзу» всероссийских соревнований, а также «золото» в рамках проходивших там же региональных состязаний для начинающих спортсменов.

Отлично выступил кандидат в мастера спорта, пятикратный победитель первенств России Егор Вакарчук. Он одержал победу среди юниоров 16-17 лет в весовой категории до 60 кг. 

Отличился среди юниоров Иван Морской - в весовой категории до 65 кг он завоевал третье место. Уверенно провел четыре боя Матвей Морской, выигравший все поединки среди юношей 12-13 лет в весе до 45 кг. Среди девушек 14-15 лет в весе до 60 кг второе место первенствовала Ирина Аллаярова, девятиклассница Калининградского морского лицея. На региональном турнире первое место среди юношей 12-13 лет у Егора Макаровского.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Соревнования
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