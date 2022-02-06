06.02.2022 (14:26)

В Алтайском крае отметили юбилей оборонного общества

Участники торжественного мероприятия в честь 95-й годовщины ДОСААФ собрались в Барнауле в один из недавних дней в концертном зале «Сибирь».

Его участниками стали сотрудники и ветераны регионального отделения ДОСААФ, руководители органов исполнительной и законодательной власти Алтайского края и Барнаула, руководители краевых спортивных федераций, спортсмены и тренеры, курсанты военно-патриотических клубов, воспитанники Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза К. Павлюкова.

Поздравлений и теплых слов от гостей ветеранам и сотрудникам ДОСААФ на собрании прозвучало много, немало было и наград. Начальник департамента администрации губернатора и правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров и заместитель председателя краевого Заксобрания – председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько вручили активистам заслуженные награды.

На трибуну также поднимались председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Петр Кобзаренко и председатель попечительского совета фонда «Защитники Отечества» Артем Шамков, который передал сердечные поздравления и наилучшие пожелания президента Ассоциации Героев Героя России Федерации генерал-полковника Владимира Шаманова.

В торжественном мероприятии также участвовали начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Сафонов, военный комиссар Алтайского края полковник Марат Усманов и другие руководители органов государственной власти и общественных организаций.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Ткаченко отметил наградами оборонного общества активистов и штатных сотрудников краевой организации.

С юбилейной датой большим концертом досаафовцев поздравили члены одного из лучших творческих коллективов края - государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова.

А ещё участники собрания могли насладиться мелодиями в исполнении военного оркестра и увидеть находки сводного поискового отряда «Русич».

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