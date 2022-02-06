06.02.2022 (14:22)

В Оренбурге собрались ветераны

В преддверии приближающегося Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемого 15 февраля, в региональный центр ветеранского и военно-патриотического движения «Содружество» пришли те, кто стоял на страже Родины и защищал её интересы.

Здесь прошло заседание областного общественного совета организаций ветеранов боевых действий и военной службы, которое провел председатель совета, вице-губернатор – заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

Областную оборонную организацию представлял председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Крохмалюк.

На заседании совет утвердили плана работы на нынешний год. Поднимался вопрос о митинге 15 февраля. Участники решили, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, ветераны боевых действий и семьи погибших возложат цветы к мемориалу в парке 50-летия СССР областного центра.

«Чтобы память была сильнее времени, необходимо донести до детей и молодежи истории подвигов наших соотечественников. В детских садах, школах, колледжах, университетах и, конечно же, в семьях нужно рассказывать о солдатах и офицерах, исполнивших свой долг перед Отечеством. Никто не может сделать это убедительнее, чем воины, прошедшие войну. Именно поэтому активисты «Боевого братства», служившие в Афганистане, Сирии, на Кавказе и других горячих точках, должны приходить в школы на «уроки мужества», рассказывать об испытаниях войны», - отметил Дмитрий Кулагин.

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