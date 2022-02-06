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06.02.2022 (14:18)

Эксперты Военного инновационного технополиса «ЭРА» приняли участие во встрече Startap клуба «Деловой России» по теме «Искусственный интеллект и робототехника», которая прошла в онлайн-формате.

Эксперты Военного инновационного технополиса «ЭРА» приняли участие во встрече Startap клуба «Деловой России» по теме «Искусственный интеллект и робототехника», которая прошла в онлайн-формате.

Участие в мероприятии также приняли члены Генерального
и Координационного советов «Деловой России», отраслевые эксперты (представители профильного бизнеса, общественных объединений и науки), представители институтов развития, институциональные и частные инвесторы, представители федеральных и региональных органов власти.

В рамках встречи были презентованы бизнес-проекты высокотехнологичных производственных комплексов с применением искусственного интеллекта, в том числе робототехнических комплексов.

Эксперты поделились опытом и дали рекомендации по возможным вариантам применения финансовых и нефинансовых инструментов поддержки для презентуемых проектов. Проекты получили экспертную оценку и рекомендации по дальнейшему развитию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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