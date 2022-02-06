06.02.2022 (14:13)
Десантники Новороссийского десантно-штурмового соединения посетили ветеранов в честь 79-й годовщины высадки морского десанта на «Малую землю»
Накануне празднования 79-ой годовщины высадки морского десанта под командованием Героя Советского Союза, майора Цезаря Куникова на «Малую землю» вблизи Мысхако, десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения посетили ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Военнослужащие посетили жителей города Григория Дмитриевича Коваленко, Александра Федоровича Ткаченко и Антонину Никитичну Львову, которые во время войны сражались и проливали кровь за освобождение Кубани от немецких захватчиков.
Десантники поздравили ветеранов и вручили им памятные подарки.
В честь ветеранов военный оркестр Кубанского казачьего десантно-штурмового полка исполнил песни военных лет, а подразделение десятников во дворе ветеранов прошли торжественным маршем.