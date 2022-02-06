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06.02.2022 (14:03)

Участники лыжного перехода возложили цветы к воинскому захоронению советских солдат в Смоленской области

Участники лыжного перехода посетили мемориальный комплекс с «Поле памяти» в населенном пункте Знаменка Смоленской области. Военнослужащие возложили живые цветы к памятнику павших воинов.

Лыжный переход стартовал 27 января в подмосковном Раменском у мемориала «Вечный огонь». В нем принимают участие 80 десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Всего ходе мероприятий лыжного перехода личный состав пройдет более 850 км на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проведены акции, посвященные памяти героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои. 

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля 2022 г.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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